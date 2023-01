Auto en garage volledig door brand verwoest in Boxtel

Garage instabiel door brand

De brandweer schaalde op naar middelbrand en zette twee blusvoertuigen in. De in allerijl gealarmeerde waterwagen is niet meer ingezet geweest. De brand was zo hardnekkig dat het dak van de garage instabiel was geworden. Brandweerlieden konden de garage niet meer in om de auto af te blussen.

Auto uit garage getrokken

Een loader heeft de auto naar buiten getrokken waarna deze kon worden afgeblust. De straat was geruime tijd afgesloten voor het verkeer, de politie hielt omstanders op afstand. Enkele woningen werden ontruimd, bewoners werden bij buren opgevangen.

Bewoner (93) ademt rook in

De 93-jarige bewoner ademde rook in en is door de ambulancedienst gecontroleerd. Hij is niet met de ambulance mee naar het ziekenhuis. De auto was eerder deze middag aan een acculader gelegd, de eigenaar wilde zijn auto later naar de garage brengen voor de verkoop, zo ver is het helaas niet meer gekomen.