Politie Noord-Holland gaat aantal drones uitbreiden

Drones spelen een steeds grotere rol in het politiewerk. 'Ook in de eenheid Noord-Holland maakt de politie al dankbaar gebruik van drones, zo bleek onlangs bij een aanhouding van een verdachte met behulp van een drone', zo meldt de politie vrijdag. 'Dit jaar worden er stappen gezet om het aantal drones uit te breiden', aldus de politie.

Forensische opsporing

Drones worden onder andere ingezet voor de forensische opsporing. Dan gaat het om beelden vanuit de lucht van een verkeersongeval of een plaats delict. Maar ook op handhaving van de openbare orde zijn al drones ingezet, zoals bij de Dutch Grand Prix in Zandvoort, Koningsdag en tijdens een demonstratie van Greenpeace in IJmuiden.

Warmtecamera

Dit jaar zullen er meer mensen binnen de politie worden opgeleid om met drones te kunnen werken. Daarnaast wordt het aantal drones uitgebreid. Hiervoor zal de politie in Noord-Holland verschillende soorten drones aanschaffen. De drones kunnen worden uitgerust met een warmtecamera of met radarapparatuur. Er geldt strenge wetgeving op het gebruik van drones. Voor sommige voorschriften kan de politie ontheffing aanvragen. Zo mag de politie wel boven dicht bebouwd gebied vliegen. In tegenstelling tot mensen die recreatief gebruik maken van drones.

Ontheffing

De inzet van drones is strak geregeld omwille van de veiligheid. Als politie mogen we het normale vliegverkeer natuurlijk niet hinderen. Daarom moeten de politiemensen die een drone mogen besturen goed op de hoogte zijn van wetgeving en regels. Bijvoorbeeld wat de aanvliegroutes voor Schiphol zijn. Alleen vliegers die door de politie zijn opgeleid met drones door politie aangeschaft mogen vliegen.

Privacy

Als de politie met een drone in een gebied vliegt, geven borden aan dat de politie op dat moment bezig is met een drone inzet. Persoonsgegevens die niet relevant zijn zullen altijd onherkenbaar worden gemaakt. De camerabeelden die gemaakt worden zijn alleen beschikbaar voor dit doel en worden veilig opgeslagen en onmiddellijk verwijderd, zodra ze niet meer nodig zijn voor het onderzoek.

Verdachte met drone opgespoord

Dat een drone kan helpen bij het politiewerk staat vast. Zo werd onlangs in Hoorn een man met behulp van een drone aangehouden. De man uit Zwaag was nogal agressief en had de tv van zijn vriendin vernield. Toen hij de politie zag, ging hij ervan door. Omdat hij niet ver weg kon zijn, werd een drone ingezet. Binnen een mum van tijd was de man vanuit de lucht in een steegje gelokaliseerd. De drone bleef als een markeringspunt boven de verdachte vliegen, waardoor de man kon worden aanhouden.