Olympisch kampioene Schouten doopt nieuwe tulp "Dutch Pearl' op Museumplein

Nationale Tulpendag

Op de 3e zaterdag in januari vieren we de Nationale Tulpendag, de start van het (snij)tulpenseizoen. 'Dit jaar is het extra feest want we leggen onze 10e pluktuin aan en dat vieren we op een nieuwe locatie: het Museumplein in Amsterdam. Om 13.00 uur wordt de pluktuin geopend', aldus TPN.

Pluktuin

Het thema dit jaar is 'Typical Dutch’. Denk je aan Nederland, dan denk je aan tulpen. Midden in het centrum van Amsterdam gaan we er een oer-Hollands feest van maken met tienduizenden Nederlanders en toeristen. Iedereen is welkom om een gratis bos tulpen te plukken, een unieke belevenis voor jong en oud.