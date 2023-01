Man met pech blijkt vuurwapen in auto te hebben liggen

Een 23-jarige Rotterdammer is zondag 22 januari op de A16 ter hoogte van Zevenbergsche Hoek aangehouden. De man kon zich niet legitimeren, gaf een valse naam op en bleek in de kofferbak van zijn auto een vuurwapen te hebben liggen.

Een agent werd rond 17.25 uur gevraagd naar een auto te gaan die op de vluchtstrook stil stond. Voorbijgangers hadden aangegeven dat het leek alsof de bestuurder niet lekker was geworden. Dat bleek niet het geval. Toen de agent vroeg om het identiteitsbewijs van de man zei hij dat hij dat niet bij had. Hij gaf daarna een naam en adres op dat bij verder onderzoek vals bleek te zijn. De agente fouilleerde de Rotterdammer op zoek naar een vorm van legitimatie. Die werd niet gevonden. Daarop besloot hij de auto te doorzoeken.

Kofferbak

In de kofferbak van de auto lagen verschillende airsoftwapens. De man bleek daar niet de juiste papieren voor te hebben. Tussen die wapens lag ook een echt vuurwapen. Alles is in beslag genomen en de man is aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren, hij een valse naam opgaf, voor het vervoeren/ bij hebben van airsoftwapens zonder de juiste papieren en voor het bezit van een vuurwapen. Hij is meegenomen naar het politiebureau en vastgezet voor verder onderzoek.