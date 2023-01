Waarom zonnepanelen ook interessant zijn voor bedrijven

Uit onderzoek van MilieuCentraal blijkt zelfs dat 1 op de 3 Nederlanders iets aan duurzaamheid wil doen sinds de start van de coronacrisis. Hoe kan dat beter dan door je eigen groene stroom op te wekken met zonnepanelen? Ook voor bedrijven in Nederland kan het interessant zijn om over te stappen op deze duurzame oplossing voor energieproductie. In dit artikel lees je er meer over.

Ruime keuze in zakelijke zonnepanelen

Een van de voordelen van zonnepanelen is dat je vandaag de dag ontzettend veel keuze hebt in verschillende soorten panelen voor je bedrijf. Juist omdat de vraag ernaar in de afgelopen jaren enorm gegroeid is, is er momenteel van alles mogelijk. Zo kun je gaan voor de meest goedkope oplossing om zo je eigen groene zakelijke energie op te wekken en is het mogelijk om te gaan voor een bedrijf waarbij duurzaamheid met milieuvriendelijke oplossing voorop staat, zoals Hermans Technisolar.

Er zijn al verschillende plekken in Nederland waar de producten van Hermans Technisolar te zien zijn, waaronder in het populaire Hotel Jakarta in Amsterdam en op de Road of the Future in Oss. De toepassingen van dit groene bedrijf passen bij ieder vooruitstrevende onderneming in (en buiten) Nederland die milieubewuste en duurzame keuzes wil maken. Hoeveel panelen je nodig hebt, hangt af van hoeveel energie je verbruikt. Daar kan een expert je bij helpen.

Draag met zonnepanelen je steentje bij aan een betere wereld

Wat uiteraard ook een groot voordeel is van zakelijke zonnepanelen bij je bedrijf is het feit dat je op deze manier een steentje bijdraagt aan een betere wereld. Veel ondernemers weten niet wat er zoal schuil gaat achter de productie van grijze energie. Dat is helemaal niet erg, want tot nu wist je waarschijnlijk niet beter. Bij de productie van grijze stroom komt veel CO2 vrij; een schadelijk uitlaatgas dat zorgt voor een verstoorde ozonlaag. Daardoor verandert het klimaat aanzienlijk.

Daarbij wordt grijze energie geproduceerd uit fossiele bronnen, zoals aardolie en steenkool. Deze bronnen zijn niet onuitputtelijk wat betekent dat ze op een dag op zullen zijn als we eruit blijven putten zoals we dat nu doen. Bij groene energie is dat niet zo. Met zonnepanelen haal je je groene stroom uit de zon, een gratis natuurlijke energiebron. Daardoor draag je je steentje bij aan een betere wereld met minder CO2-uitstoot en meer fossiele bronnen.

Geld besparen door te investeren in zakelijke zonnepanelen

Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van je bedrijf biedt daarnaast veel financiële voordelen. Het grootste voordeel is dat je zakelijke energierekening lager uit komt te vallen, omdat je je eigen duurzame energie opwekt. Dat is absoluut geen overbodige luxe met de extreem hoge energieprijzen van het moment. Daardoor hebben steeds meer mensen in Nederland moeite met rondkomen. Voor je bedrijf dus ook zeker een slimme zet om zo onnodig veel geld naar je energierekening te voorkomen.

Daarnaast moet je weten dat het aanschaffen van zonnepanelen weliswaar het nodige geld kost, maar dat dit niet voor niets een investering heet. Gemiddeld heb je de kosten van zonnepanelen er namelijk binnen acht tot tien jaar uit (afhankelijk van hoeveel zonnepanelen je nodig hebt). Daarna maak je nog tien tot vijftien jaar gebruik van gratis groene stroom, aangezien zonnepanelen gemiddeld 20 tot 25 jaar mee kunnen gaan. Moet je je voorstellen hoeveel geld je daarmee kunt besparen!

Waarde van je bedrijfspand wordt hoger door zonnepanelen

Wat ook interessant is aan zonnepanelen is dat je niet meer afhankelijk bent van wat er zoal op de energiemarkt gebeurt. Gaan de energietarieven in een korte tijd omhoog, zoals nu het geval is? Dan merk je daar eigenlijk niet zo heel veel van wanneer je over zonnepanelen beschikt. Dat geeft een prettig gevoel, omdat je op die manier gewoon gebruik kunt blijven maken van stroom en warmte zonder dat je daar direct de hoofdprijs voor hoeft te betalen.

Tot slot moet je weten dat de waarde van het bedrijfspand waarin je werkt automatisch hoger komt te liggen wanneer je zonnepanelen op het dak laat leggen. Het bedrijfspand krijgt daarmee namelijk een hoger energielabel en dat zorgt ervoor dat het pand meer waard is. Er is veel interesse voor een pand waar de energiekosten laag liggen en het groene karakter hoog is. Wil je het pand dus ooit verkopen dan is de investering in zonnepanelen extra aantrekkelijk voor de verkoopprijs die je er uiteindelijk voor kunt vragen.