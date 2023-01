Honderden liters aceton in beslag genomen

De recherche heeft maandag 23 januari in een schuurtje bij een woning en in een andere opslaglocatie honderden liters aceton en methanol in beslag genomen. Een 29-jarige Bergenaar werd kort daarna elders aangehouden op verdenking van verduistering.

De man zou de aceton en andere goederen bij zijn werkgever hebben verduisterd. De recherche vond ook nog methanol, de herkomst daarvan wordt nog onderzocht. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek. Aceton en methanol worden gebruikt bij de productie van harddrugs. De vloeistoffen lagen opgeslagen in een schuurtje en in een andere opslaglocatie. Beide vloeistoffen zijn zeer licht ontvlambaar. De politie heeft alles in beslag genomen. De gemeente gaat aan de hand van een bestuurlijke rapportage kijken wat er met de woning gaat gebeuren. Het zou kunnen dat de woning in verband met de vondst van de gevaarlijke stoffen gesloten wordt. Tijdens de actie werd ook nog een 18-jarige Bergenaar aangehouden die het nodig vond een politieagent uit te schelden. De man is na verhoor met een proces-verbaal op zak in de loop van de avond in vrijheid gesteld.