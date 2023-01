Man slaat agente in het gezicht

Een 54-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is dinsdag 24 januari jl. omstreeks 15.20 uur op een adres in de wijk Princenhage in Breda aangehouden nadat hij een agente met een opgerold tijdschrift in haar gezicht had geslagen. Hij werd overmeesterd en naar het cellencomplex gebracht.