Man biedt gestolen computer online aan, twee verdachten aangehouden

De politie heeft een 21-jarige man uit Tilburg en een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Dat gebeurde vrijdagmiddag 27 januari. Zij worden er van verdacht iets te maken te hebben met de handel in gestolen goederen. De politie kwam ze op het spoor nadat ze een gestolen computer op Marktplaats aanboden.

Een medewerker van een bedrijf uit Tholen zag op Marktplaats een computer te koop staan, die eerder van het bedrijf gestolen was. Hij deed zich voor als geïnteresseerde koper en sprak in Tilburg af met de verdachte. De politie, die inmiddels ook op de hoogte was, ging onopvallend mee.

Toen de verkoper inderdaad de gestolen computer in huis bleek te hebben, kon de politie in actie komen. Er bleken nog veel meer verdachte spullen in huis te liggen, waaronder verschillende laptops, een gamecomputers en geluidsboxen. Ook werd er duizenden euro’s contant geld gevonden. De verkoper en ook een andere man die aanwezig was in het huis zijn aangehouden.