Man zwaar mishandeld door inbrekers

De politie doet onderzoek naar een zware mishandeling aan de Boudewijn Drenkwaartlaan in Willemstad. Een 71-jarige bewoner werd daar zaterdagavond 28 januari rond 18.10 uur dusdanig toegetakeld door twee vermoedelijke inbrekers dat hij ernstig gewond is opgenomen in het ziekenhuis.

Buurtbewoners hadden even na 18.00 uur het idee dat er in een woning werd ingebroken. Ze belden 112, twee mannen, waar onder de 71-jarige man namen polshoogte in een steegje achter het huis waar de inbraak aan de gang zou zijn. Ze stuitten op de twee vluchtende inbrekers. De 71-jarige man werd zwaar door hen mishandeld en vervolgens gingen ze er in een auto vandoor. De politie stelde ter plaatse een onderzoek in, maar de daders zijn nog niet achterhaald.