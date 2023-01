Tot 10 jaar cel geëist voor doodslag en verbranden stoffelijk overschot Poolse man

Maandag heeft de officier van justitie respectievelijk tien jaar cel en dertig maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk, geëist tegen twee mannen, beiden 37 jaar oud, die ervan verdacht worden betrokken te zijn geweest bij de dood van een 42-jarige Poolse man wiens in brand gestoken lichaam op 20 september 2021 op een braakliggend terrein in Amsterdam-Noord werd aangetroffen. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Drie aanhoudingen

In oktober 2021 heeft de politie drie mannen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij deze zaak. Vandaag stonden twee verdachten op zitting voor de rechter. De officier van justitie zal binnenkort beslissen of ook de derde verdachte zal worden gedagvaard.

Stoeptegels vanaf brug gegooid

Uit het politieonderzoek is een beeld naar voren gekomen wat er tussen 13 en 19 september 2021 is gebeurd. Op 13 september is de boot van het latere slachtoffer vanaf een brug door de verdachten met stoeptegels bekogeld waarna de verdachten de zeilboot achtervolgden naar de plek in de stad waar hij had aangelegd. Daar kreeg het slachtoffer klappen in zijn gezicht.

Met schroevendraaier gedood

Een paar dagen later, op 17 september, zagen de verdachten de zeilboot liggen aan de Distelweg in Amsterdam-Noord. Onderzoek heeft uitgewezen dat het slachtoffer toen met een schroevendraaier is gedood. Op 20 september trof de politie op dat braakliggend terrein het in brand gestoken lichaam van het slachtoffer.

Verkoop koper

Het lijkt erop dat een conflict over de verkoop van koper tot de dood van het slachtoffer heeft geleid. Uit de verschillende verklaringen van verdachten en getuigen is duidelijk geworden dat een en ander zich heeft afgespeeld in een milieu waarin bij tijd en wijle ruzies over van alles en nog wat aan de orde zijn. Ruzies die soms ontaardden in serieuze gewelddadigheden, zoals in september 2021.

Doodgestoken

Het OM concludeert op basis van de verschillende verklaringen dat hoofdverdachte die 17e september op het slachtoffer is gesprongen en het slachtoffer meerdere keren met een schroevendraaier heeft gestoken, wat uiteindelijk heeft geleid tot de dood van het slachtoffer. De verdachte zelf heeft verklaard dat het om een ongeval ging, maar het OM gaat daarin niet mee. Het OM acht doodslag, alleen gepleegd, bewezen. Naar het standpunt van het OM was er geen sprake van een noodweersituatie. Er was geen noodzaak tot zelfverdediging en verdachte had ook nog de mogelijkheid een eventuele confrontatie met het latere slachtoffer uit de weg te gaan door weg te lopen.

Lichaam in brand gestoken

Beide verdachten hebben volgens het OM een wezenlijk aandeel gehad bij het verbranden van het lichaam. Het lichaam werd met benzine overgoten en vervolgens in brand gestoken. “Er is sprake van een nauwe en bewuste samenwerking waarbij de rollen van verdachten uitwisselbaar zijn. Beiden wisten drommels goed wat er stond te gebeuren,” aldus de officier vanmiddag in zijn requisitoir. Ook is er naar het standpunt van het OM tegen beide verdachten voldoende bewijs van openlijke geweldpleging: beiden hebben een stoeptegel vanaf een brug op de boot van het slachtoffer gegooid terwijl dat slachtoffer zich in de kajuit van de boot bevond.