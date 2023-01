Veroordeelden illegale online gokclub moeten 24 miljoen betalen aan Staat

Dinsdag heeft de rechtbank Oost-Brabant 16 veroordeelden die deel uitmaakten van een illegale online gokorganisatie veroordeeld tot het betalen van in totaal ruim 24 miljoen euro aan de Staat. 'Dit was het geldelijke voordeel dat zij behaalden uit het illegaal aanbieden van online gokspellen in Nederland', zo meldt de rechtbank dinsdag.