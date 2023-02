Man tijdens touwtjespringen aangehouden voor bedreiging sportschoolmedewerker

De politie heeft een 50-jarige man uit Wouw aangehouden. hij wordt er van verdacht dat hij een medewerker van een sportschool bedreigd heeft. Dat gebeurde woensdag 1 februari rond 7.30 uur aan de Badhuisstraat in Roosendaal. De man wilde zich niet registreren bij binnenkomst, en daarna liep het al snel uit de hand.

De man kwam binnenlopen en de medewerker vroeg hem of hij zich wilde registreren, zoals dat bij die sportschool gebruikelijk is. De man begon vrijwel direct te roepen en de medewerker te intimideren, omdat hij vond dat niemand hem hoefde te vertellen wat hij moest doen. De medewerker vroeg de man vervolgens de sportschool te verlaten. De man deed dat niet, bedreigde de medewerker, en liep vervolgens door om in de zaal toch aan zijn sportroutine te beginnen.

Toen agenten aankwamen was de man inmiddels begonnen met sporten, hij stond touwtje te springen. Agenten begeleide hem de zaal uit. Onderweg naar buiten spoot hij met zijn bidon water richting de medewerker en ook buiten was de verdachte vervelend en werkte hij niet mee. De man zit nog vast.