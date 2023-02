Uber-chauffeurs dinsdag in optocht naar hoofdkantoor in Amsterdam

Ruim 100 FNV-leden bij Uber gaan dinsdag, de dag voordat het taxibedrijf met zijn jaarcijfers komt, met hun auto’s in optocht via de A10 naar het Uber-hoofdkantoor. Gelijktijdig wordt ook in Engeland actie gevoerd door Uber-chauffeurs. Ze zijn de oneerlijke behandeling door het taxibedrijf meer dan zat.

Amrit Sewgobind, bestuurder FNV Platformwerk: ‘De maat is echt vol voor de chauffeurs, ze worden onderbetaald, Uber houdt zich niet aan uitspraken van rechters en chauffeurs worden te pas en onpas geblokkeerd. En als chauffeurs daarover met de directie in gesprek wil, komt Uber met niets concreets over de brug.’

Problemen

FNV is een petitie gestart om aandacht te vragen voor de problemen bij Uber. De vakbond eist naast een eerlijk inkomen voor de chauffeurs, dat het blokkeren van chauffeurs per direct stopt. Ook moet er echte inspraak komen en moet er een telefoonnummer beschikbaar komen voor chauffeurs met vragen. ‘Nu houdt Uber ad-hoc besprekingen als het hen uitkomt. Bovendien is daar niet iedereen welkom. De chauffeurs hebben recht op medezeggenschap, net als bij andere bedrijven’, aldus Sewgobind.

Meer acties

Ook willen de chauffeurs toegang tot hun eigen gegevens. Data over aantallen ritten en uren of de verdiensten zijn nu niet toegankelijk. FNV wil dat de data over de hele periode dat de chauffeurs voor Uber rijden, op een makkelijke en snelle manier beschikbaar komen. FNV eist verder dat het Uber-hoofd van Europa, Maurits Schönfeld, dinsdag zelf naar buiten komt om de eisen in ontvangst te nemen. Sewgobind: ‘Als hij dat niet doet, of Uber neemt de eisen niet serieus, volgen er meer en hardere acties.’

Twee walletjes

FNV strijdt al jaren tegen Uber, omdat het chauffeurs niet behandelt als echte zelfstandigen, maar ook niet in dienst neemt en het cao-loon betaalt. Sewgobind: ‘Uber eet dus van twee walletjes.’ FNV heeft een rechtszaak gewonnen waarin de rechter vaststelde dat de chauffeurs in dienst zijn van Uber. Het hoger beroep in die zaak speelt later dit jaar. Ook in andere rechtszaken, nationaal en internationaal, verloor Uber. ‘Alles wijst er op dat Uber uiteindelijk het onderspit gaat delven en de chauffeurs moet geven waar ze volgens de wet en cao recht op hebben. Ze krijgen dan een eerlijk loon (ook over de wachttijd) en zekerheid van doorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en vrije dagen’, aldus Sewgobind.