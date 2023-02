Man vervolgd in onderzoek naar verdronken zwemmer IJzeren Kind

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt een 54-jarige man uit ’s-Hertogenbosch in het onderzoek naar de dood van een zwemmer in die plaats. Hij zou in juli vorig jaar een even oude plaatsgenoot in hulpeloze toestand hebben achtergelaten toen die in zwemplas Het IJzeren Kind in de problemen kwam.