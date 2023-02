Maximale taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor veroorzaken auto-ongeluk De Heurne

De rechtbank legt aan hem de maximale taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand op. Daarbij mag de man 18 maanden lang geen motorvoertuigen besturen.

Illustratieve afbeelding

Op 3 september 2021 veroorzaakte de man met zijn auto een ongeluk op de Caspersstraat in De Heurne. De man reed aanzienlijk te hard en kwam in een bocht op het weggedeelte dat bedoeld was voor het aan hem tegemoetkomende verkeer. Daar reed het slachtoffer. De man is vervolgens met de linker voorzijde van zijn auto tegen de linker voorzijde van de auto van het slachtoffer gebotst. De auto van het slachtoffer is hierdoor van de weg gedrukt en op de kop tot stilstand gekomen in een weiland naast de rijbaan.

Onder invloed van alcohol

Uit de ademanalyse blijk dat de man reed onder invloed van alcohol. Uit het dossier blijkt ook dat hij harder reed dan was toegestaan en terecht kwam op de verkeerde weghelft. Daardoor reed hij het slachtoffer frontaal aan.

Het slachtoffer probeerde het ongeval nog te voorkomen door met haar auto de berm in te rijden. Maar ondanks deze uitwijkmanoeuvre kon zij het ongeluk niet voorkomen en is zij over de kop geslagen. Dit zijn angstige momenten voor haar geweest, waarvan zij tot op de dag van vandaag last heeft. Het slachtoffer raakte door het ongeluk gewond, waardoor zij ruim een jaar later nog niet in staat is te werken en haar opleiding in aangepaste vorm moest voortzetten. Van volledig herstel is nog geen sprake.

Persoonlijke omstandigheden

De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij is gaan rijden met alcohol op. Dit rechtvaardigt oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtbank ziet daar in dit geval echter vanaf. Hierbij weegt zij vooral mee dat de man een blanco strafblad heeft en hij tijdens de zitting zijn verantwoordelijkheid nam en voor zijn acties en spijt betuigde. Ook weegt de rechtbank mee dat sinds het ongeval inmiddels ruim een jaar is verstreken.

Strafbepaling

De rechtbank vindt een forse werkstraf van 240 uur passend. Dit is de maximale werkstraf. Gelet op de ernst van het ongeluk en de grote gevolgen die dit voor het slachtoffer had, vindt de rechtbank daarnaast een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand passend, met een proeftijd van 2 jaar. Dit ook als zogenoemde ‘stok achter de deur’ om zoveel als mogelijk te waarborgen dat de man zich in de toekomst aan de verkeersregels houdt en niet opnieuw in de fout gaat. De rechtbank vindt ook dat de man een lange tijd geen motorvoertuig mag besturen. Daarom moet de man zijn rijbewijs voor 18 maanden inleveren. Daar gaat de tijd dat het rijbewijs al ingenomen was vanaf.