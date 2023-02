Kamer schrikt van enorme winst van Shell

De zeer hoge winst van energiegigant Shell is bij veel kamerleden in het verkeerde keelgat geschoten. Shell maakte recent bekend in 2022 ruim 38 miljard euro winst. De meeste winst gaat grotendeels naar de aandeelhouders.

In zowel oppositie als coalitie werd de winst "exorbitant" genoemd. Sommige kamerleden vinden dat Shell de winst beter kan steken in de verdere verduurzaming. Andere kamerleden vinden dat het geld terug moet naar de pomp voor de consument. Spijtig genoeg kan politiek Den Haag weinig doen, omdat Shell niet meer in Nederland is gevestigd. Ook andere oliemaatschappijen bleken vorig jaar erorme winsten te hebben gemaakt.