Auto en aanhanger in lichterlaaie voor provinciehuis in Den Bosch

Inzittenden ongedeerd

De bestuurder en zijn bijrijdster bleven ongedeerd. De twee inzittenden reden over de snelweg toen de auto mankementen begon te vertonen. Nadat men de snelweg af was werd het voertuig stilgezet voor het provinciehuis. De auto vloog in de brand. Omdat de brandweer van Den Bosch elders doende was met een brand, kwam de brandweer van Rosmalen ter plaatse om de brand te blussen.