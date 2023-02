C-130 voert eerste medische evacuatievluchten in Turkije uit

Het C-130 Hercules transportvliegtuig in Turkije heeft zaterdag de eerste twee medische evacuatievluchten uitgevoerd. Daarbij werden 12 gewonden en 69 familieleden vanuit het door aardbeving getroffen rampgebied naar ziekenhuizen in Antalya en Ankara gebracht.

Tijdens de eerste medische evacuatievlucht werden 6 gewonden en 33 familieleden opgehaald in Adiyaman en naar Antalya gevlogen. Daarna vloog het toestel door naar Incirlik om nog eens 6 gewonden en 36 familieleden op te halen. Zij werden naar een ziekenhuis in de Turkse hoofdstad Ankara gebracht. Volgens detachementscommandant luitenant-kolonel Maurice Schonk is dit een mooie resultaat. “De hulp wordt zeer gewaardeerd door de bevolking”, zegt hij.

Medisch specialisten

Voor de inzet is het vrachtruim van de C-130 omgebouwd met medische faciliteiten. Aan boord krijgen gewonden zorg van medisch specialisten van het Centrum voor Mens en Luchtvaart (CML). De plaatselijke ziekenhuizen nemen de zorg over de aardbevingsslachtoffers vervolgens over.

Vliegende ziekenboeg

De Lockheed C-130H Hercules is een middelzwaar transportvliegtuig. Het is met name bedoeld voor het vervoer van militair personeel en materieel. Ook worden er humanitaire hulpvluchten mee gemaakt. Dankzij een achterlaadklep is het toestel niet afhankelijk van speciale beladingsfaciliteiten op luchthavens. De Hercules kan landen en opstijgen van zeer primitieve vliegvelden met korte start- en landingsbanen. Omgebouwd tot ziekenboeg kan het toestel maximaal 70 personen transporteren.