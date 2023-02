Motorblok na zware crash tegen boom uit voertuig geslingerd

Vrijdagavond rond 22.30 uur vond er op de Slophoosweg in het buitengebied van Sint-Oedenrode een zeer ernstig eenzijdig verkeersongeval plaats. Een automobilist raakte door onbekende oorzaak van de weg en botste tegen een boom.

Motorblok

De auto kwam enkele meters verder in de berm tot stilstand. Het motorblok van de auto is door de klap uit het voertuig geslingerd. Hulpdiensten rukten massaal uit. De ambulancedienst ontfermde zich over het slachtoffer terwijl de brandweer assisteerde om de persoon uit het voertuig te halen.

Trauma-arts

De politie sloot de weg af en hield nieuwsgierigen op afstand. Het Mobiel Medisch Team (MMT) kwam per auto ter plaatse en verleende assistentie aan de ambulancedienst. De weg lag bezaaid met brokstukken, het voertuig raakte zwaar beschadigd.

Weg afgesloten

De weg tussen het gehucht Kasteren bij Liempde en Olland werd afgesloten. Een bergingsbedrijf is in kennis gesteld het voertuig te bergen. De politie stelt een onderzoek in naar de precieze toedracht van het ongeval.