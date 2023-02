Politie vindt dode man op bedrijventerrein

Op een bedrijventerrein aan het Oude Beeksepad is rond 03.45 uur een dode man aangetroffen, dat gebeurde in nacht van dinsdag 21 februari op woensdag 22 februari. Wie deze man is en hoe hij is overleden, wordt onderzocht. Agenten gingen op zoek naar de man, naar aanleiding van een melding van een vermissing. De politie was al in de buurt vanwege een andere melding over een verdachte situatie.