Vier militairen gewond bij ongeval tijdens oefening in Drenthe

Donderdagavond zijn bij een ongeval tijdens een oefening op het terrein van de kalkzandsteenfabriek aan de P.R. Roelfsema Rzn.-weg in het Drentse Hoogersmilde militairen gewond geraakt.

Vier gewonden

De militairen zaten in een legervoeruig dat bij een ongeluk kantelde. Het ongeval gebeurde rond 20.00 uur. Volgens de persvoorlichting van de Koninklijk Marechaussee (KMar) heeft zich een eenzijdig ongeval voorgedaan met een militair voertuig waarbij vier militairen gewond zijn geraakt waarvan eentje ernstig. Alle vier de militairen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Drie van hen hebben het ziekenhuis inmiddels weer verlaten. Alleen de ernstig gewonde militair blijft in het ziekenhuis. Zijn toestand is ernstig maar niet levensbedreigend.

Hulpdiensten

Verschillende ambulances, de traumahelikopter, politie en de brandweer kwamen hulp bieden om de gewonde slachtoffers te helpen.