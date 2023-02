Voortvluchtige verdachte Zwijndrecht aangehouden

Foto: Copyright FBF Frank van den Berg

zwijndrecht De politie heeft zaterdagmiddag rond 12.30 in de omgeving van Kethelbrug in Schiedam de 49-jarige voortvluchtige man aangehouden die wordt verdacht van moord en poging tot moord op twee vrouwen op 21 januari in Zwijndrecht.

Door een tip van een oplettende burger in combinatie met intensief recherchewerk, kon de verdachte door de Dienst Speciale Interventies (DSI) worden aangehouden. Hij is ingesloten. Op het moment van zijn aanhouding zat de verdachte alleen in een auto. Deze is in beslag genomen voor nader onderzoek. Schietincident Zaterdagmiddag 21 januari overleed een 66-jarige Dordtse vrouw na een schietpartij bij winkelcentrum Walburg aan het Hof van Holland in Zwijndrecht. Een 38-jarige vrouw uit Rotterdam raakte zwaargewond.