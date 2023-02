Medisch evacuatieteam na kleine 2 weken inzet in Turkije terug in Nederland

Het team van artsen en verpleegkundigen van de luchtmacht is na een kleine 2 weken inzet in Turkije teruggekeerd in Nederland. Zij landden zaterdagmiddag met de C-130 Hercules op Vliegbasis Eindhoven. Het transportvliegtuig werd gebruikt om slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en hun familieleden te vervoeren.

Het medisch evacuatie detachement vervoerde in totaal 83 patiënten en 215 andere personen vanuit het rampgebied naar veiligere plekken in Turkije. Zij werden opgehaald uit plaatsen als Adana, Incirlik, Adiyaman en Kahramanmaras en naar Antalya, Ankara en Izmir gebracht. Ook transporteerde het vliegtuig 10 pallets met tenten. In totaal is ruim 15.000 kilo goederen vervoerd.

Het toestel was speciaal ingericht met medische capaciteit. Aan boord waren artsen en verpleegkundigen van het Centrum voor Mens en Luchtvaart. Zij zorgden ervoor dat de slachtoffers onderweg de noodzakelijke zorg kregen. In de plaatselijke ziekenhuizen zijn ze vervolgens verder behandeld.

Geen limiet

Volgens detachementscommandant luitenant-kolonel Maurice Schonk zat er geen limiet aan de inzet van het Defensiepersoneel. “De aarde bepaalt of we ingezet gaan worden”, merkte hij op.

Turkije en Syrië werden in de afgelopen weken opgeschrikt door verschillende aardbevingen. De inzet van het medisch team van Defensie in Turkije was op verzoek van de lokale autoriteiten.