Verdachte aangehouden na achtervolging

Na een korte achtervolging door Tilburg, Loon op Zand en Kaatsheuvel is zondagnacht 26 februari 2023 een verdachte aangehouden. Bij controle van het voertuig is er een vuurwapen aangetroffen.

Rond 04.00 uur wilden agenten een voertuig controleren op de Dirigentenlaan in Tilburg omdat zij spullen uit de auto gooiden. Ze krijgen een stopteken, maar de bestuurder besluit het stopteken te negeren en rijd met hoge snelheid weg. Na een achtervolging door Loon op Zand verliest de bestuurder op de Kinkenpolder in Kaatsheuvel de macht over het stuur. Na de crash gaan de bestuurder en passagier ervandoor. Een agent achtervolgt de verdachte het weiland in richting de Dodenauweg maar raakt hem uiteindelijk kwijt.

Dankzij de politiehelikopter hebben agenten op de grond een 22-jarige verdachte uit Waalwijk kunnen lokaliseren. De verdachte wordt aangehouden en meegenomen naar het bureau. Bij doorzoeking van het voertuig wordt nog een vuurwapen aangetroffen. Agenten hebben het weiland en omliggend gebied doorzocht maar geen tweede verdachte meer aangetroffen.