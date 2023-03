Brandweer naar pand Stichting Industrieel Erfgoed Meierij in Veghel vanwege vreemde lucht

De brandweer verrichte dinsdagavond metingen in het pand van Stichting Industrieel Erfgoed Meierij (SIEMei) aan de Verlengde Noordkade in Veghel na een melding van een vreemde lucht.

Metingen verricht

De brandweer was rond 20.20 uur met twee voertuigen aanwezig en startte met het doen van metingen naar mogelijke gevaarlijke stoffen. Waar de vreemde lucht vandaan kwam is niet bekend. De brandweer op locatie heeft nog contact gehad met de Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) van de regionale brandweer. Voor zover bekend raakte er niemand bedwelmd of gewond.