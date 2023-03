Bijna 13,3 miljoen kiesgerechtigden bij Provinciale Statenverkiezingen

Van de bevolking van 18 jaar of ouder is 91,6 procent kiesgerechtigd voor de Provinciale Statenverkiezingen die op 15 maart 2023 worden gehouden. In 2019 was dat nog 93,3 procent. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer mensen bijgekomen die (nog) geen Nederlandse nationaliteit hebben. Zij zijn (nog) niet stemgerechtigd. Dit zorgt voor een lager aandeel kiesgerechtigden.

Van de bevolking van 18 jaar of ouder is 91,6 procent kiesgerechtigd voor de Provinciale Statenverkiezingen die op 15 maart 2023 worden gehouden. In 2019 was dat nog 93,3 procent. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer mensen bijgekomen die (nog) geen Nederlandse nationaliteit hebben. Zij zijn (nog) niet stemgerechtigd. Dit zorgt voor een lager aandeel kiesgerechtigden.



Van de inwoners van 18 jaar of ouder die niet in Nederland zijn geboren, mag ruim de helft (1,33 miljoen mensen) op 15 maart stemmen.