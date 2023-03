Dode en vijf gewonden bij ernstige aanrijding A12 bij Ede

In de nacht van vrijdag op zaterdag is bij een ernstige aanrijding twee auto's een dode gavallen en raakten vijf andere inzittenden gewond. Dit meldt de politie zaterdag.

1 dode en 5 gewonden

'Even voor 06.00 uur kregen we melding van een zeer ernstig ongeval op de A12 bij Ede. Twee voertuigen waren bij het ongeval betrokken. Eén persoon is overleden en meerdere slachtoffers zijn gewond overgebracht naar het ziekenhuis', aldus de politie.

Dodelijk slachtoffer (32) uit Ede

Het overleden slachtoffer is een 32-jarige man uit Ede, hij zat met vier anderen in het voertuig. In het tweede betrokken voertuig zat één persoon. Alle vijf de gewonde slachtoffers zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Forensisch Onderzoek Verkeer doet onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeval.