'Voedsel is een sluitpost geworden'

Zes op de tien huishoudens komen niet of moeilijk rond, kopt de NOS op basis van onderzoek van Deloitte en Nibud in samenwerking met de Universiteit Leiden. Vorig jaar was dat nog vijf op de tien huishoudens.

Dit bevestigt volgens Heleen van den Berg, Hoofd Nationale Hulp vanhet Nederlandse Rode Kruis de signalen die zij al maanden krijgen: voedsel is een sluitpost geworden. Steeds meer gezinnen houden te weinig geld over voor voedzaam eten. Jongeren worden extra hard getroffen. Gezien de nog steeds toenemende inflatie is het einde nog niet in zicht.

Van den Berg: 'Het Rode kruis biedt hulp daar waar de nood het hoogst is. We bereiken maandelijks 20.000 mensen met voedselhulp. Via lokale partners delen we zo’n 17.500 boodschappenkaarten uit per maand en helpen we kinderen door middel van ontbijttassen. Onvoorstelbaar dat dit in een rijk land als Nederland nodig is.