KNMI geeft Code Oranje voor gladde wegen

Vanwege verwachte gladheid waarschuwt het KNMI dinsdag met Code Oranje. 'De gladheid die veroorzaakt wordt door (natte) sneeuw of door bevriezing van natte weggedeelten doet zich dinsdagavond vanaf 22.00 uur voor tot woensdag 09.00 uur in het hele land uitgezonderd de provincie Zeeland.

Gladheid woensdagmiddag tijdelijk voorbij

Vanavond en morgen is er in het hele land, met uitzondering van Zeeland, kans op gladheid door (natte) sneeuw of door bevriezing van natte weggedeelten. Woensdagmiddag is de gladheid tijdelijk voorbij.

Noord-Brabant en Limburg

Vanaf het einde van de nacht gaat het in het zuiden en zuidoosten enige tijd flink sneeuwen. In het zuidoostelijk deel van Noord-Brabant en in Limburg kan plaatselijk meer dan 5 cm vallen. In de Limburgse heuvels kan mogelijk 10 cm vallen. Woensdagmiddag is de gladheid tijdelijk voorbij. Verder is het vanaf halverwege de woensdagavond in het midden en noorden van het land glad door bevriezing van natte weggedeelten. In de nacht naar donderdag kan het opnieuw plaatselijk glad worden door bevriezing van natte weggedeelten, in het zuiden van het land opnieuw door (natte) sneeuw.