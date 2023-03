Aandacht voor gevonden overleden baby Lekkerkerk in Opsporing Verzocht

In de uitzending van Team West en Opsporing Verzocht vraagt de politie dinsdagavond aandacht voor de zaak van de gevonden overleden baby, drijvend in een tas in de Lek in het Zuid-Hollandse Lekkerkerk. Dit meldt de politie dinsdag.

Gevonden

De baby werd vrijdag 3 maart gevonden door iemand die langs het water aan het werk was. Na onderzoek blijkt het om een meisje te gaan. 'In de opsporingsprogramma’s roepen we getuigen op om eventuele informatie over deze zaak met de politie te delen', aldus de politie.

Schuwacht

De overleden baby werd gevonden bij de Schuwacht in Lekkerkerk, op vrijdag 3 maart rond 13.00 uur. Ze lag in een donkergrijze plastic zak. Het is goed mogelijk dat het kindje vanaf een andere locatie aan de Lek in het water is gelaten.

Onderzoek

Het onderzoeksteam probeert te achterhalen wie de baby is, wat er is gebeurd en wat de oorzaak van haar overlijden is. Ook maakt de politie zich zorgen over of de moeder wel medische zorg heeft gekregen. In de uitzending van Opsporing Verzocht en Team West doen we een getuigenoproep.