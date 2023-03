Brandweer rukt uit voor rookontwikkeling gemeentehuis

De brandweer rukte donderdagavond rond 23.10 uur groots uit voor een brand in het gemeentehuis aan het Dorpsplein in Best. Voorbijgangers melde flinke rookontwikkeling op het dak, maar deze bleek na onderzoek afkomstig te zijn van de CV-installatie.