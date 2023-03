Opgepakte langdurig voortvluchtige mag alsnog ruim half miljoen afrekenen

Agenten hebben in de afgelopen week in het Utrechtse Tienhoven een 68-jarige voortvluchtige man aangehouden. Dit meldt de politie vrijdag.

Nog 530.000,- euro betalen

De man stond al ruim 10 jaar niet meer ingeschreven in Nederland maar werd wel door de politie gezocht omdat hij nog een bedrag van ruim 530.000 euro moest betalen of in plaats daarvan 540 dagen in de cel moet zitten. Dit meldt de politie vrijdag.

FAST-NL

Na een mooie samenwerking tussen het basisteam en FAST-NL werd de man in Tienhoven aangehouden. Het verschuldigde bedrag is nog niet op tafel, de man zit daarom nog vast.