Geld gestolen tijdens medische noodsituatie

Het slachtoffer was samen met nog een andere persoon die hem direct hielp. Na enige tijd ging het weer iets beter met het slachtoffer en bleek in de hectiek een enveloppe met geld te zijn gestolen. Het tweetal had dit geld bij zich om de boodschappen af te rekenen. Toen het slachtoffer de aanval kreeg had de tweede persoon het geld op / bij de kassa neergelegd.

Op camerabeelden van de supermarkt is duidelijk te zien dat het geld door een persoon is weggenomen tijdens de hulp verlening. De diefstal heeft zoveel impact gehad op het slachtoffer dat de man thuis opnieuw een epileptische aanval heeft gekregen. Het tweetal is enorm aangedaan door de diefstal. Vooral het feit dat iemand dit kan doen tijdens hulpverlening tijdens een medische noodsituatie.

De politie roept dan ook op zich deze persoon te melden en het geld terug te geven. Uiteraard is de politie een onderzoek gestart en heeft camerabeelden veiliggesteld. Het is niet uit te sluiten dat beelden in een later stadium getoond zullen worden ter herkenning. Al deze dader verstandig is en berouw krijgt meldt die zich zo snel mogelijk bij de politie Haarlem. Getuigen en / of mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844.