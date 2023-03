Nog vier demonstranten vast in Den Haag

Bij verschillende demonstraties in Den Haag zijn zaterdag 700 personen aangehouden. Er was een boerenprotest in het Zuiderpark en Extinction Rebellion voerde opnieuw actie op de Utrechtsebaan (A12).

Kort voor het middaguur verschenen de actievoerders van Extinction Rebellion op de Utrechtsebaan en begonnen zij met hun blokkeeractie waarbij honderden actievoerders de weg opliepen. Voordat zij de tunnel in konden lopen, werden zij door de politie tegengehouden. Vervolgens zijn zij een sitdownactie gestart. De politie heeft de actievoerders meermaals gevraagd om hun actie te beëindigen en weg te gaan. Vanaf 16.00 uur hebben agenten kwetsbare personen actief aangesproken te vertrekken. De burgemeester ontbond de demonstratie om 17.00 uur. Mensen die uit eigen beweging weggingen, zijn niet aangehouden. Actievoerders die niet weggingen en bleven zitten, zijn door de waterwerper verneveld. De politie heeft de actievoerders steeds de gelegenheid gegeven om hun actie te beëindigen en weg te gaan. De actievoerders die dit niet deden, zijn aangehouden.

Koude omstandigheden en medische hulp

Actievoerders die zelf hun actie hadden beëindigd en die door het vernevelen in combinatie met het koude weer medische aandacht nodig hadden, konden daarvoor terecht in de verwarmde tenten van de Veiligheidsregio Haaglanden. Deze tenten stonden nabij de actielocatie op de Zuid Hollandlaan.

Proces afhandeling aangehouden actievoerders

Alle aangehouden actievoerders zijn overgebracht naar een politiebureau voor de afhandeling van hun aanhouding. Daar zijn zij voorzien van droge kleding. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met het vaststellen van hun identiteit. Als wij die identiteit niet kunnen vaststellen, bestaat de kans dat de aangehouden persoon langer wordt vastgehouden. Het Openbaar Ministerie zal zich op een later moment buigen over het vervolg.

Boerenprotest Zuiderpark

In de ochtend zagen we vanuit het hele land diverse stoetjes van tractoren richting de gemeente Den Haag trekken. Om 07.17 uur heeft de burgemeester van Den Haag een noodbevel afgekondigd, wat betekende dat actievoerders en demonstranten de gemeente Den Haag niet met zwaar materieel zoals tractoren of vrachtwagens mochten betreden. Demonstranten die met tractoren onderweg waren, werden aangesproken en gestuurd naar de daarvoor bestemde parkeerlocaties aan de stadsgrenzen. Paul van Musscher, politiechef van de eenheid Den Haag: ‘De afspraken met de organisaties zijn keurig nagekomen. Demonstranten hebben hun tractoren aan de rand van de stad geparkeerd en zijn met ander vervoer naar de demonstratielocatie gekomen. Daar kijken we met tevredenheid op terug.’

Toch was er een incident waarbij een shovel door een afzetting is gereden. De bestuurder is aangehouden voor vernieling en verzet bij zijn aanhouding, hierbij raakten twee agenten lichtgewond. De vrachtwagens die zonder vergunning in het Zuiderpark waren geparkeerd hebben een bekeuring gekregen.

Update aanhoudingen

Van de 700 aangehouden demonstranten zitten er nog vier vast. Het gaat om twee personen die op de Utrechtsebaan zijn aangehouden. Een persoon zit vast voor belediging en de ander voor belemmering en verzet toen de politie in het politiebureau zijn identiteit probeerde vast te stellen. Een politiemedewerker raakte daarbij lichtgewond. De andere twee zijn aangehouden bij de demonstratie in het Zuiderpark. Een van hen voor belediging en de ander die nog vast zit is de bestuurder van de shovel. Hij is aangehouden voor vernieling van een hek in het Zuiderpark en voor verzet bij zijn aanhouding. Daarbij raakten twee agenten lichtgewond. Hij wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris.