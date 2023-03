Vrouw loopt zware brandwonden in schaamstreek op tijdens carnaval

Zaterdag 18 maart liep een 29-jarige vrouw in Breda tijdens de carnaval zware brandwonden op aan de binnenkant van haar dijbeen en schaamstreek toen er op de Markt vuurwerk af ging onder haar rok. 'Omdat de markt bomvol stond met carnavalsvierders, zijn er hopelijk mensen die het hebben zien gebeuren of heeft er iemand beeldmateriaal', zo meldt de politie maandag.

Café

'Rond 15.15 uur stond de vrouw ter hoogte van café de Vulling toen het misging. Ze zag vanaf de grond iets wat leek op vuurwerk omhoog komen, wat daarna ontplofte met een harde knal. Haar carnavalspanty en tutu van synthetisch materiaal smolten weg en de vrouw voelde direct enorm veel pijn', aldus de politie.

Derdegraads brandwonden

Later in het ziekenhuis bleek dat de vrouw eerste, tweede en derdegraads brandwonden te hebben aan haar dijbeen en in de schaamstreek. De vrouw heeft nog steeds erg veel pijn, heeft last van herbelevingen en slapeloosheid.

Oproep

De politie roept mensen die het zagen gebeuren op om te bellen met 0900-8844. Ook wanneer mensen beeldmateriaal hebben, zelf gefilmd of van een beveiligingscamera, wordt hen gevraagd dit te delen.