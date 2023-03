Vermiste jonge vrouw (19) na redding uit water en reanimatie overleden

Zaterdagavond werd een 19-jarig Pools meisje vermist gemeld door haar vriendin nadat zij samen op het strand van Ouddorp waren geweest. 'Na een zoekactie werd het meisje terug gevonden in de waterlijn van het strand in Ouddorp. Reanimatie mocht helaas niet meer baten', zo meldt de politie zondag.

Melding vermissing

Een 21-jarige Italiaanse deed zaterdagavond melding van de vermissing van een meisje waarmee ze samen op het strand geweest. De meisjes waren zaterdagmiddag rond 17.00 naar het strand gegaan en hebben daar op het strand alcohol genuttigd. Het 21-jarige meisje werd later op de avond wakker op het strand zonder haar vriendin. Zij is naar de weg gelopen waar zij om hulp heeft geroepen.

Zoekslag

Na een zoekslag op het strand is de vriendin, een 19-jarig meisje uit Polen, gevonden. De man die haar vond, belde gelijk 112 en startte een reanimatie. Deze is door de hulpdiensten overgenomen. Het meisje is nog per helikopter naar het ziekenhuis overgebracht, maar daar helaas alsnog overleden.

FARR arts

De politie doet onderzoek naar de aanleiding. Uit de eerste bevindingen, van onder andere de Forensisch Artsen Rotterdam-Rijnmond (FARR) arts, lijkt geen sprake van een misdrijf. Het is zeer aannemelijk dat het meisje is verdronken.