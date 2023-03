Omstanders schieten vrouw te hulp na botsing tegen boom in Boxtel

Op de Savendonksestraat in het buitengebied van Boxtel vond dinsdagmiddag rond 13.30 uur een verkeersongeval plaats. Ter hoogte van de Hoogstraat botste een vrouw met haar auto tegen een boom.

Omstanders schieten te hulp

Omstanders, die het ongeval zagen gebeuren, schoten te hulp. Naast twee ambulances kwam ook de politie ter plaatse. De weg was korte tijd dicht voor gemotoriseerd verkeer. Na de eerste medische zorg ter plaatse is de vrouw naar het ziekenhuis overgebracht. Een bergingsbedrijf werd in kennis gesteld om het zwaar gehavende voertuig af te voeren.