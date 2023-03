Automobilist weet brand in zijn auto zelf te blussen met slootwater

Een automobilist kwam donderdagmiddag rond 17.50 uur heldhaftig in actie toen zijn personenauto vlam vatte. Dit gebeurde kort voor rotonde De Goor op de Keulsebaan in Boxtel.

Slootwater

Terwijl de brandweer werd gealarmeerd wist de automobilist zelf de brand te blussen met slootwater. Ook een poederblusser van een passant kwam hierbij nog van pas. De toegesnelde brandweer controleerde het voertuig nog met een warmtebeeldcamera maar hoefde verder niet in actie te komen. Omdat de man zijn auto in de berm had geparkeerd ondervond het overige verkeer weinig hinder van het voorval.