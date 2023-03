'Komend weekend flinke piek in aantal wildaanrijdingen'

Let op, de komende dagen is de kans groter dan normaal dat je een wild dier aanrijdt. Dit komt omdat in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 maart de klok een uur vooruit gaat. Wintertijd wordt zomertijd. Verplaatsingen van bijvoorbeeld reeën, herten en wilde zwijnen vallen precies samen met het opgang komen van de verkeersdrukte. Dieren vertrouwen op hun biologische klok en moeten de komende dagen wennen en hun activiteiten aanpassen op het nieuwe dagritme van de mens. Dus pas uw snelheid aan, met name na zonsondergang.

Het aantal wildaanrijdingen in Nederland is de laatste decennia sterk gestegen. Jaarlijks vinden er alleen al zo’n tienduizend aanrijdingen met reeën plaats. Daarnaast komen ook wilde zwijnen, dassen, dam- en edelherten regelmatig onder een auto terecht. Voor de dieren is deze confrontatie uiteindelijk vrijwel altijd dodelijk.

Schade bij wildaanrijdingen

De materiële en immateriële schade van een wildaanrijding bedraagt per aanrijding bijna 2.500,- euro, zo weet Gijs van Aardenne, van de Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN). Het Verbond van Verzekeraars wist begin 2021 al te melden dat het gemiddelde schadebedrag na een aanrijding met een (wild) dier over de afgelopen jaren flink is toegenomen.

Matig uw snelheid

Een aanrijding met wild komt altijd onverwacht en is vaak niet te voorkomen. Toch is de kans op een dodelijke confrontatie aanzienlijk te beperken door als automobilist je snelheid te matigen. Te hard rijden is een heel belangrijke factor bij wildaanrijdingen, zeker na zonsondergang. Bij een snelheid van 60 km per uur heeft het wild kans om een auto te ontwijken. Deze snelheid biedt de automobilist de mogelijkheid om tijdig te stoppen. Voor de eigen veiligheid is het belangrijk niet uit te wijken. Eenmaal veilig gestopt voor een overstekend dier, weet dat er meerdere kunnen volgen.

Bewustwordingscampagne

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging voert al een aantal jaar campagne onder de slogan 'Veilig op weg, daar jagen wij voor'. Hiermee maakt de Jagersvereniging automobilisten bewust van wat te doen om een aanrijding te voorkomen en hoe te handelen wanneer je onverhoopt wel een dier aanrijdt. Veel automobilisten weten niet dat zij wettelijk verplicht zijn de politie te bellen na een aanrijding met een dier: 0900 - 8844.