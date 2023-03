Prinses Beatrix bezoekt 160-jarig Koninklijk Tehuis en Museum Bronbeek

Gebroken pols

Het bezoek was eigenlijk al eerder op 24 februari gepland maar kon toen geen doorgang vinden omdat prinses Beatrix haar pols had gebroken tijden een skivakantie in Oostenrijk.

Commandant K.G.J. van Dreumel

Op deze feestelijke dag gaf commandant K.G.J. van Dreumel een presentatie. Hij blikte terug op het 160-jarig bestaan en vertelde over de nieuwe vaste tentoonstelling die nu wordt gebouwd. Ook de zorgverlening en ondersteuning van bewoners bleef niet onbelicht. In het woongedeelte van Bronbeek luisterde prinses Beatrix naar een bewoner over zijn ervaringen in voormalig Nederlands-Indië. Ten slotte waren er rondetafelgesprekken met vrijwilligers, medewerkers en bewoners van het tehuis.

Kenniscentrum

Bronbeek is een museum en kenniscentrum van het koloniaal-militair verleden van Nederlanden. Daarnaast is het een tehuis voor veteranen van alle onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht en van het voormalige Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Het tehuis heeft op dit moment 40 bewoners.

Verhaal

De bouw van de nieuwe vaste tentoonstelling is op 15 maart officieel begonnen, maar er wordt al langere tijd aan gewerkt. In zes zalen van het museum staat het verhaal over de Nederlandse koloniale militaire aanwezigheid in Indonesië centraal. Als alles volgens planning verloopt gaat de tentoonstelling begin 2024 open voor het publiek.