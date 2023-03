Heuvels van Aruba toneel van omvangrijk drone-experiment

Het experiment maakt deel uit van het traject ‘Swarming Drones’. Doel hiervan is dat meerdere systemen in de lucht zelfstandig missies uitvoeren. Dat gebeurt dan terwijl er maar 1 persoon nodig is die de opdrachten geeft en de controle houdt. Nu wordt elke drone nog apart aangestuurd. Door ze zelfstandig te laten opereren, nemen zij dus veel werk uit handen.

“De menselijke factor verdwijnt zeker niet”, zegt kapitein Remon de Bruin van de landmacht. Hij begeleidt het hele traject rond de UAS. “Het doel is dat de drones weliswaar zelfstandig vijandelijke doelen zoeken”, geeft hij als voorbeeld. “Maar mensen nemen uiteindelijk de beslissingen. De drone deelt alleen de relevante info met de operator.”

Dataverbinding over 35 kilometer

De grote uitdaging op het heuvelachtige Aruba, was vooral om de drones met elkaar te verbinden. Vanaf een commandopost werd een dataverbinding over 35 kilometer afstand opgezet met militairen van 11 Luchtmobiele Brigade. Die bevonden zich achter een heuvel. Hun drone fungeerde als ‘doorgeefluik’ van de verbinding. Het onbemande systeem maakte daarvoor vanaf grote hoogte contact met de zender op de commandopost en stuurde dat signaal weer door naar de operators.

Ondanks de goede voorbereiding liep niet altijd alles als verwacht. Zo zat het weer soms tegen. Bij harde wind of regen konden niet alle drones de lucht niet in. Ook waren er soms technische zaken die tegenzaten. Voordeel was dat de fabrikanten ook ter plekke waren. Zij konden er direct mee aan de slag.

Geschiktheid

Op Aruba is in deze fase vooral bekeken of de gebruikte drones ook daadwerkelijk deden wat op papier werd beloofd. Ook is gekeken welke drone het best geschikt is voor welke taak. Zo is het bij de ene drone van belang dat deze zo ver mogelijk vliegt, terwijl de andere juist in staat moet zijn een bepaalde lading te dragen.

Om de duurdere drones te sparen is de volgende stap mogelijk om goedkope versies aan de swarm toe te voegen. “Die kunnen taken uitvoeren waarbij het risico groot is dat ze worden uitgeschakeld”, aldus De Bruin. “Ook een optie is dat ze als schild functioneren voor drones met waardevolle sensoren aan boord.”