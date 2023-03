Vrouw en hond overleden na verkeersongeval IJmuiden

Rond 22.50 uur kreeg de politie een melding dat er aan de IJmuiderstraatweg een aanrijding zou hebben plaatsgevonden tussen een voertuig, persoon en hond. De hulpdiensten hebben geprobeerd de vrouw te reanimeren. Dit mocht helaas niet meer baten. De hond van het slachtoffer is na het verkeersongeval ook overleden. De verkeersongevallenanalyse heeft direct na het verkeersongeluk een sporenonderzoek gedaan. Het onderzoek naar de toedracht van het verkeersongeval loopt nog.

Drie verdachten aangehouden en auto in beslag genomen

Bij het ongeval is het voertuig doorgereden. Kort na het ongeval melden zich drie personen bij het politiebureau in IJmuiden in verband met het dodelijke verkeersongeval. Zij zijn vervolgens aangehouden. De verdachten betreffen een 22-jarige man en een 18-jarige man afkomstig uit IJmuiden. De derde verdachte is een 19-jarige man uit Heemskerk. De verdachten zitten nog vast en hun rol bij de aanrijding wordt onderzocht. De auto, die mogelijk betrokken is bij het verkeersongeval, is even later door de politie aangetroffen op de Schiplaan in IJmuiden. De auto is in beslag genomen en wordt onderzocht.