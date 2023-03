Man aangehouden voor beschieting woning Eindhoven

Een 52-jarige man uit Eindhoven is aangehouden voor de beschieting van gisteravond 24 maart in Eindhoven. Iets voor 18.00 uur kwam een melding binnen dat er een man met een vuurwapen stond te zwaaien. Later is bekend geworden dat er ook een kogelinslag in de ruit van de woning aan de Beverloweg is aangetroffen.