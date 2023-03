Identiteit overleden vrouw Wenum Wiesel bekend

Het vermoeden is dat de vrouw elders door een misdrijf om het leven is gebracht en op de vindplek is achtergelaten. Een groot team van rechercheurs is bezig met het onderzoek. Eerder is er al onderzoek gedaan in een woning in Apeldoorn. Over de uitkomsten hiervan kan de politie geen mededelingen doen. Wel dat het hier ging om de woning van de overleden vrouw.

Informatie doorgeven

De politie is onder andere bezig met het maken van een tijdlijn. Hier hoort ook bij het uitkijken van camerabeelden en het spreken van getuigen. De politie is nog op zoek naar mensen die de vrouw kennen en haar nog de afgelopen week hebben gesproken of contact hebben gehad met haar. Misschien is hen iets opgevallen. Hoe klein het ook soms lijkt elk detail kan de politie helpen in het onderzoek naar wat er precies met de vrouw is gebeurd.