Google benoemt Adchieve tot officiële Customer Match-partner

Officiële Customer Match-partner

Eind 2021 heeft Google de softwareleverancier Adchieve benoemd tot een officiële Customer Match-partner. Hiermee is Adchieve een van de weinige partijen in Nederland die zich een officiële Customer Match-partner van Google mag noemen. Het gaat om een unieke samenwerking die veel voordelen biedt voor adverteerders. Dat benadrukt ook Mark van Werven, CEO bij Adchieve.

Unieke samenwerking tussen Google en Adchieve

Adchieve is een veelgeprezen aanbieder van softwareoplossingen waarmee adverteerders op grote schaal successen kunnen boeken. Daarvoor maakt het bedrijf gebruik van de nieuwste technologieën en data science. Het zet in op succesvolle samenwerkingen met partijen als Google, terwijl het bedrijf het mogelijk maakt om beter te sturen op doelstellingen bij het adverteren via onder meer Google, Facebook en Amazon.

CEO Mark van Werven benadrukt op de website van Adchieve het belang van deze unieke samenwerking tussen Google en Adchieve: “Deze samenwerking is een vrij zeldzaam fenomeen. […] Google heeft voor ons gekozen vanwege onze unieke identiteit, waarbij we onze passie voor online marketing combineren met krachtige ontwikkeling en kennis van data science.”

Voordelen van de samenwerking tussen Google en Adchieve

De Customer Match API is een verbindingslijn tussen Google en Adchieve. Dit staat adverteerders toe om klantdata naar Google te sturen en dit op een veiligere manier. Hierdoor kunnen er relevantere advertenties worden weergegeven, waardoor adverteerders een hoger rendement behalen. Normaal gesproken zijn gegevens handmatig te uploaden via de interface van Google, maar dit is een heel tijdrovend proces. Wie werkt met een partner als Adchieve hoeft niet langer handmatig te uploaden. De gegevens worden automatisch verzonden en versleuteld. Adchieve respecteert namelijk de strenge Europese privacywetgeving.

Google adviseert om samen te werken met Customer Match-partners om data te verzenden. Voor adverteerders is het zo mogelijk om betere datasignalen naar Google te sturen. Betere data betekent ook betere acties, waardoor het rendement van de advertentiecampagnes toeneemt en zo ook de omzet in zijn geheel. Door het combineren van offlinegegevens en onlinegegevens is het mogelijk om doelgroepen en klanten beter te targeten en te bereiken via de verschillende kanalen van Google. Volgens de interne data van Google resulteert dit in een 79% hogere click through rate en een 67% hogere conversie. Het verschil is met andere woorden niet klein te noemen, integendeel.

Nog betere resultaten voor de klanten van Adchieve

Met de benoeming tot Customer Match-partner kan Adchieve haar klanten nog beter helpen om het maximum uit de adverteermogelijkheden van Google te halen. Het bedrijf zal klanten adviseren en assisteren bij het opzetten van gerichte campagnes. Het maximaliseren van het rendement is daarbij heel belangrijk.

“Deze samenwerking sluit mooi aan bij onze filosofie om meer controle terug te krijgen in het tijdperk van automatisering. Customer match stelt adverteerders in staat om het algoritme van Google beter te voeden. Door data science optimaal toe te passen, kun je uiteindelijk zelfs weer gaan surfen op het algoritme. Onze software richt zich volledig op deze filosofie", geeft CEO Mark van Werven ten slotte aan op de website van Adchieve.