Geen publiek welkom bij grote oefening terreuraanslag in Amsterdam

Hulpdiensten

'De politie, geneeskundige hulpdiensten, brandweer, gemeente en defensie doen mee aan de oefening die plaatsvindt in het Westelijk Havengebied en zich vervolgens verplaatst naar het Olympisch Stadion', aldus de Veiligheidsregio.

Geen verhoogd risico

Er is op dit moment geen verhoogd risico is op een terroristische aanslag in Amsterdam of omgeving. De veiligheidsregio heeft onder meer als taak om alle hulpdiensten binnen onze regio goed voor te bereiden op diverse soorten incidenten. Zo organiseren we trainingen en oefeningen die gerelateerd zijn aan diverse risico’s, zoals overstromingen, langdurige stroomuitval en terrorisme.

Locaties zijn niet toegankelijk voor publiek

Om een veilige oefenomgeving te creëren, zijn de oefenlocaties niet vrij toegankelijk voor publiek. De directe omgeving van het Olympisch Stadion zal minder goed bereikbaar zijn.

Losse flodders en figuranten

Omwonenden, bedrijven en passanten van de oefenlocaties kunnen mogelijk zien en horen dat er wordt geoefend. Defensie en de politie maken tijdens de oefening gebruik van oefenmunitie en er wordt geoefend met figuranten die de rol van slachtoffer spelen.