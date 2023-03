Energie besparen voor een lagere energierekening

Dat is een van de manieren om energie te besparen voor een lagere energierekening. Daarnaast zijn er nog andere stappen die je kunt zetten om minder te betalen voor je energie. In dit artikel geven we je een paar tips om energie en zo geld te besparen.

Isoleren kun je leren: laat je woning isoleren

Wat financieel gezien misschien wel het meest interessant is om te doen, is je woning laten isoleren. Met de juiste isolatie op de juiste plekken zorg je er namelijk voor dat de gestookte warmte niet snel verloren kan gaan. In andere woorden: je hoeft minder hard te stoken om je woning lekker warm te hebben. Dat kost je dus minder energie én minder geld; de ideale combinatie.

Laat dit door een professioneel bedrijf zoals Lammertink Isolatie doen zodat het direct goed wordt uitgevoerd. Zij weten precies wat er moet gebeuren om je woning goed te isoleren. Denk onder andere aan spouwmuurisolatie, vloerisolatie en dakisolatie. Nu je toch bezig bent; hoe zit het met je ramen? Beschikt je woning over minstens dubbele beglazing? Voor de optimale energiebesparing ga je nog net een stapje verder, zoals de overstap op HR++ glas.

Stap over op energiebesparende apparatuur in huis

Naast het isoleren van je woning is het aan te raden om eens te kijken naar het witgoed in huis. Beschik je over apparatuur dat ouder is dan 10 jaar? Dan is de kans groot dat je geld kunt besparen door dergelijke apparaten te vervangen met nieuwe apparatuur. Ja, dat kost je eenmalig een smak geld, maar in verhouding ga je er veel energie én zo geld mee besparen.

Dat komt omdat nieuwe apparaten vaak veel minder energie verbruiken. Ga hierbij het liefst voor apparatuur met energielabel A+++ zodat je zeker weer dat je zo'n item geen energieslurper is. Het zijn voornamelijk de grote apparaten die je moet vervangen. Denk aan de koelkast, maar ook aan je vaatwasser, vriezer, wasmachine en andere grote apparatuur dat veel energie nodig heeft.

Meer inzicht in energieverbruik met een slimme thermostaat

Wist je dat je ook minder energie kunt verbruiken door een slimme thermostaat aan te schaffen? Een slimme thermostaat is een apparaatje waarmee je eenvoudig en snel inzicht krijgt in je energieverbruik. Zo'n apparaat is door middel van het internet gekoppeld aan je smartphone en tablet. Via daar zie je precies hoeveel je verbruikt en waar of wanneer je het meest verbruikt.

Dit kun je zelfs vanaf een afstandje checken. Ben je bijvoorbeeld vergeten de verwarming uit te doen terwijl je al op werk zit? Geen probleem: via de app van de slimme thermostaat kun je dat op afstand alsnog doen. Ook is het mogelijk om een energieplan in te stellen waarmee je je verwarming zo efficiënt mogelijk laat werken. Dat scheelt je uiteindelijk veel energie én ontzettend veel geld. Mocht de energierekening straks weer gaan stijgen dan ben jij goed voorbereid.

Vervang gewone lampen met LED-verlichting

Ook is het aan te raden om eens te kijken naar de lampen die je in huis hebt. Normale lampen zoals gloeilampen en halogeenlampen verbruiken in verhouding best veel energie. Dat is eigenlijk hartstikke zonde van je geld want er is gewoon een goed alternatief beschikbaar, namelijk LED-verlichting. LED-lampen gaan gemiddeld zo'n 50.000 branduren mee. Kijken we naar traditionele lampen zoals gloeilampen dan zien we een heel groot verschil. Die doen het meestal 'maar' 2.000 tot 5.000 branduren.

Tel daarbij op dat LED-verlichting ook nog eens tot wel 90% zuiniger is dan halogeenlampen en gloeilampen en je hebt én een groene keuze én een financieel gezien slimme keuze voor je verlichting. LED-lampen zijn iets duurder in aanschaf, maar in verhouding ben je goedkoper uit omdat je minder vaak je lampen hoeft te verwisselen en omdat LED minder energie verbruikt.

Overige tips om energie te besparen

Met de bovenstaande tips heb je een goede basis om geld te besparen op je energierekening. Voor veel Nederlanders is dat nodig; de zogeheten energiearmoede is enorm gestegen het afgelopen jaar. Om nog net een beetje extra minder energie te hoeven verbruiken kun je de onderstaande tips nog toepassen.

- Zet de apparaten die je niet gebruikt altijd volledig uit, zodat ze ook geen sluipverbruik hebben in de standby-stand.

- Verwarm alleen de ruimtes waar je bent en zet de verwarming daar een graadje lager dan je normaal doet.

- Ventileer je huis regelmatig. Droge lucht warmt namelijk sneller op dan vochtige lucht dat in huis blijft hangen zonder ventilatie.

- Dicht alle naden en kieren in je huis met tochtstrips om tocht tegen te gaan.

- Gebruik radiatorfolie en buisisolatie om minder hard te hoeven stoken. Dergelijke toepassingen houden de warmte binnen.