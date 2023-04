Automobilist (20) zwaar in de fout bij eenzijdig verkeersongeval in Breda

Een 20-jarige Bredanaar is zaterdag 1 april 2023 omstreeks 09.00 uur op het Kasteelplein in Breda door de politie aangehouden als verdachte van het verlaten van een plaats ongeval.

Hij vloog met zijn auto uit de bocht op de JF Kennedylaan en botste tegen de gevel van een gebouw. Hij bleef niet ter plaatse maar liep daarna het Valkenbergpark in. Hij heeft geen rijbewijs en was bovendien flink onder invloed van alcohol en ook drugs.

Een 51-jarige vrouw die haar hond uitliet was getuige van het ongeval. Zij liep op het trottoir. Ze zag een auto vanuit de richting van het Centraal Station heel hard haar kant uitkomen. Ze kon nog net op het laatste moment wegspringen en haar hond wegtrekken, anders waren zij beiden aangereden. Ze zag dat de auto tegen een muur botste. De bestuurder liet zijn voertuig achter en liep daarna het Valkenberg in. Dankzij een oplettende getuige, die hem in de gaten hield, is hij door de politie op het Kasteelplein aangehouden. De verdachte is niet in het bezit van een rijbewijs. Een speekseltest op het bureau gaf de indicatie van harddrugs aan. Een ademtest kwam uit op 625 ugl. Een arts heeft daarom bloed bij hem afgenomen om te onderzoeken.