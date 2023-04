Kies jij voor een BV of een eenmanszaak?

Wanneer je een eigen bedrijf gaat starten zal je een keuze moeten maken uit een passende rechtsvorm. Het is een van de eerste beslissingen die je als startende ondernemer gaat maken. In totaal zijn er maar liefst 9 verschillende rechtsvormen waar je uit kunt kiezen. Van deze 9 rechtsvormen zijn er twee het meest populair. Dat zijn de eenmanszaak of de BV. Ruim 80% van alle bedrijven in Nederland hebben een van deze twee rechtsvormen. Maar wat is het verschil tussen beiden en welke rechtsvorm past het beste bij jouw onderneming?

Wat is een BV

Allereerst is het belangrijk om te weten wat een BV precies is. BV staat voor besloten vennootschap. De oprichting BV gaat altijd via een akte bij een notaris. Het belangrijkste kenmerk van een BV is dat de BV een rechtspersoon is. Dat wil eigenlijk zeggen dat een BV volledig zelfstandig is. Jij als persoon bent directeur of aandeelhouder van de BV. Je bent als het ware dus in loondienst voor jezelf. Het voordeel van een BV is dat je privé weinig risico loopt voor eventuele schulden van jouw bedrijf. De BV is hier immers aansprakelijk voor en niet jij als persoon. Wanneer jij ervoor kiest om je in te schrijven als BV zitten hier een aantal voordelen aan:

- Je bent niet persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden.

- Een BV is geschikt voor complexe bedrijfsvoering, je kunt ook meerdere BV’s oprichten.

- Voor investeerders is een BV een stuk aantrekkelijker omdat ze kunnen deelnemen in bijvoorbeeld aandelen.

- Wanneer jij jezelf op de kaart wil zetten op de buitenlandse markt heeft een BV vaak een professionelere uitstraling.

- Bij een BV kun je gemakkelijker vermogen opbouwen.

Wat is een eenmanszaak

Een van de gemakkelijkste manieren om een bedrijf te starten is door het oprichten van een eenmanszaak. Je kunt een eenmanszaak alleen oprichten wanneer jij zonder zakenpartners een bedrijf wil starten. Bij een eenmanszaak ben jij als persoon de enige verantwoordelijke voor de onderneming. Dat wil zeggen dat je verantwoordelijk bent voor de bedrijfsvoering, maar ook voor eventuele schulden. Je kunt als ondernemer maximaal één eenmanszaak oprichten. Je kunt hier wel verschillende handelsnamen aan toevoegen. Wanneer jij aan de slag gaat als freelancer of ZZP’er schrijf je je in de meeste gevallen ook in als eenmanszaak. Ook aan het inschrijven als eenmanszaak zitten een aantal voordelen:

- Het is ontzettend eenvoudig, je hoeft je alleen maar in te schrijven in het handelsregister van de KVK. Hiervoor betaal je eenmalig €75,- inschrijfkosten.

- Voor starters is het oprichten van een eenmanszaak vaak fiscaal aantrekkelijker.

Wat zijn de verschillen tussen een BV en een eenmanszaak

Wanneer je de keuze gaat maken tussen een BV of een eenmanszaak is het belangrijk om te weten wat de verschillen tussen beide zijn:

- Het grootste verschil tussen de beide rechtsvormen is de aansprakelijkheid. Wanneer jij een BV opricht is in principe alleen de BV aansprakelijk. Wanneer jij kiest voor een eenmanszaak ben jij zakelijk en privé aansprakelijk.

- Een ander verschil is dat voor de oprichting van een eenmanszaak geen eisen zijn. Voor de oprichting van een BV moet je altijd een akte laten opstellen bij de notaris.

- Een eenmanszaak heeft één eigenaar. Een BV heeft een bestuur. Het bestuur kan bestaan uit één eigenaar of uit verschillende directieleden.

- Wanneer jij met jouw bedrijf ‘lage’ winsten maakt (onder de +/- €130.000) is het voordeliger om je in te schrijven als eenmanszaak omdat je dan kunt genieten van fiscale voordelen zoals aftrekposten en de MKB winstvrijstelling. Bij een hogere winst kan een BV fiscaal aantrekkelijker zijn omdat je een lager belastingtarief betaald.

- Voor het oprichten van een eenmanszaak heb jij geen startkapitaal nodig. Voor het oprichten van een BV wordt er wel een starterskapitaal geëist. De enige catch is dat er geen minimum aan dat startkapitaal verbonden is. Je zou dus met €0,01 cent al een BV kunnen oprichten.

- Als eigenaar van een BV moet je jaarlijks een jaarrekening overleggen aan de KvK. Als eenmanszaak hoeft dit niet.

De conclusie

Wanneer jij jezelf als startende ondernemer de vraag stelt; een BV of een eenmanszaak? Is het belangrijk om te kijken naar het soort bedrijf dat je opzet. Zo is het belangrijk om te kijken naar de risico’s. Wanneer een onderneming weinig risico loopt is een eenmanszaak aan te raden, bij meer risico is een BV geschikter. Ook de hoeveelheid winst die jij denkt te behalen speelt een belangrijke rol in jouw keuze in verband met de belastingvoordelen. Wat het beste bij jouw past moet je als ondernemer dus van te voren goed bedenken. Een eenmanszaak kun je in een later stadium laten omzetten naar een BV.