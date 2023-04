8 Nederlandse F-35’s beëindigen taak in Polen

Afgelopen vrijdag eindigt de inzet voor de bewaking van het NAVO-luchtruim boven Oost-Europa. De escortes gebeurden op korte afstand van de Russen, maar die bleven professioneel. Echt spannend werd het dus gelukkig niet.

Voor deze zogenoemde quick reaction alert waren 2 straaljagers binnen enkele minuten in de lucht. Dat gebeurde zodra een ongeïdentficeerd vliegtuig het NAVO-verantwoordelijkheidsgebied naderde. De F-35's werden hiervoor gealarmeerd door het Combined Air Operation Centre in het Duitse Uedem. Dat houdt het noordelijk deel van het NAVO-luchtruim in de gaten. Voor de bewakingstaak stonden 4 F-35’s (waarvan 2 reserve) paraat op vliegveld Malbork.

Training met bondgenoten

Het 170-koppige luchtmachtdetachement vervulde vanaf Malbork ook een andere belangrijke opdracht. Nog eens 4 Nederlandse F-35’s doorliepen in het land namelijk een trainingsprogramma met bondgenoten. Ook dat stopt vandaag.

De toestellen maakten in 2 maanden zo’n 500 vlieguren. Daarbij oefenden de vliegers complexe scenario’s met onder meer Franse Rafales, Amerikaanse F-15’s, Duitse Eurofighters en Poolse F-16’s en MiG’s.

“Dat gebeurde soms een-op-een of 2-tegen-2, maar veelal grootschalig. Want daarvoor moeten we als NAVO klaar zijn”, zegt detachementscommandant luitenant-kolonel Guido Schols. De verdediging van het eigen land en NAVO-grondgebied heeft volgens hem prioriteit. “Met dat doel is onder meer geoefend met Patriot-luchtafweersystemen.” Maar, zegt hij “de F-35 is tot veel meer in staat.” Want hoe vlieg je bijvoorbeeld een zwaar verdedigd vijandelijk stuk luchtruim in? En hoe schakel je luchtafweer uit, zodat eigen vliegtuigen naar ‘binnen’ kunnen of eenheden op de grond meer vrijheid van bewegen krijgen? Allemaal scenario’s die de F-35-vliegers de afgelopen maanden flink bezighielden. Die namen verder ook nog deel aan een oefening met de Finse luchtmacht en een door Amerikaanse bommenwerpers (B-52) begeleide training boven de Baltische staten.

Grote meerwaarde

Schols vond de trainingen van grote meerwaarde. “We hebben weer ervaren wat wij en onze bondgenoten kunnen. Maar uiteraard ook wat de beperkingen zijn als het erop aankomt.” De ‘show of presence’ richting de Russen noemt Schols ook belangrijk.

Met de 8 F-35’s droeg Nederland bij aan de verdediging aan de oostflank van de NAVO. Ook stelde het de bondgenoten in de regio gerust. De toestellen keren begin deze week terug naar Nederland.